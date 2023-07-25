Üye Girişi
Haberler

Katar ve ABD Dışişleri Bakanları İran ve Ukrayna konularını görüştü

Dünya Haberleri

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Casim ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ile nükleer anlaşma müzakereleri ve Ukrayna krizine ilişkin gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ayrıca Afganistan'daki durumlar ve Afgan halkına yardım imkanları da konuşuldu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Casim ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ile nükleer anlaşma müzakereleri ve Ukrayna krizine ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi haber ajansına (QNA) göre, Katar ve ABD dışişleri bakanları telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan görüşmede, İran ile nükleer anlaşma müzakereleri, Ukrayna krizi başta olmak üzere Afganistan'daki durumlar ve Afgan halkına yardım imkanlarına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Fayez Abdulsalam - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna Katar İran Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title