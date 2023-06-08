Katar, Ürdün ve İİT, Suudi Arabistan'ın Sudan Büyükelçilik Binasına Yapılan Saldırıyı Kınadı

Katar, Ürdün ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suudi Arabistan'ın Sudan'daki büyükelçilik binasına yapılan saldırıya tepki gösterdi. Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık iki aydır çatışmalar sürerken, özellikle başkent Hartum'daki diplomatik misyonlara yönelik baskın ve saldırılar yaşanıyor.

Katar, Ürdün ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suudi Arabistan'ın Sudan'daki büyükelçilik binasına yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'ın başkenti Hartum'da Suudi Arabistan ve Bahreyn büyükelçilik binalarına yönelik iki ayrı saldırı kınandı.

Açıklamada, faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi ve diplomatik temsilciliklerin korunması gerektiği vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Sudan'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğine yönelik saldırıya tepki gösterilerek, diplomatik temsilciliği hedef alan bu saldırı başta olmak üzere her türlü şiddet ve sabotajın kınandığı kaydedildi.

İİT'den yapılan açıklamada da sonuncusu Suudi Arabistan Büyükelçiliği olmak üzere Hartum'da diplomatik temsilciliklere yönelik tekrar eden saldırılar kınandı.

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık iki aydır çatışmalar sürerken, özellikle başkent Hartum'daki diplomatik misyonlara yönelik baskın ve saldırılar yaşanıyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bazı silahlı grupların, Sudan'daki büyükelçilik binasına ve ek binalarına düzenlediği saldırıyı şiddetle kınamıştı.

Bahreyn'in Hartum Büyükelçiliği de dün benzer bir saldırıya hedef olmuştu.

Sudan'da elçilik binaları saldırıya uğrayan ülkeler arasında Katar, Ürdün, Libya, Bahreyn gibi ülkeler de yer alıyor.