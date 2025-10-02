Katar, Trump'ın Güvenlik Taahhüdünü Memnuniyetle Karşıladı

KATAR, ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar'ın güvenliğini garanti altına almayı taahhüt eden başkanlık kararnamesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnamenin Washington ile tarihi ilişkilerin bir göstergesi olduğu kaydedildi. Açıklamada, kararnamenin iki ülke arasında savunma, güvenlik ve diplomatik iş birliğini güçlendirmek için önemli bir adım olduğu aktarılarak, " Katar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar topraklarına veya kritik altyapısına herhangi bir silahlı saldırının yapılmasının, ABD'nin barış ve güvenliği için bir tehdit olduğunu teyit eden kararnameyi memnuniyetle karşılamaktadır" ifadeleri kullanıldı.