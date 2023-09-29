Katar, Lübnan ordusuna yakıt desteği sağlıyor

Katar, Lübnan ordusuna mali krizde yardım etmek amacıyla yakıt desteği sağlıyor. İlk sevkiyat Perşembe günü teslim edildi ve kalan kısmı önümüzdeki aylarda teslim edilecek.

BEYRUT, 29 Eylül (Xinhua) -- Lübnan ordusu, Katar'ın yaptığı yakıt desteğinin ilk sevkiyatını Perşembe günü teslim aldığını duyurdu.

Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, Katar'ın mevcut mali krizde Lübnan ordusuna yardım etme çabalarının bir parçası olan desteğin kalan kısmının önümüzdeki aylarda teslim edileceği belirtildi.

Katar Kalkınma Fonu Ağustos ayı sonunda, Lübnan ordusuna altı ay içinde 30 milyon ABD doları değerinde yakıt temin edeceğini açıklamıştı.

Lübnan ordusu, 2019 yılından bu yana ülkeyi sarsan ekonomik ve mali krizden ağır şekilde etkilendi. Kriz, Lübnan lirasının çökmesine ve askerler de dahil olmak üzere kamu sektörü çalışanlarının maaşlarının değer kaybetmesine neden oldu.