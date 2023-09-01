Katar, Lübnan Ordusuna 30 Milyon Dolarlık Yakıt Bağışı Yapacak

Katar, altı aylık bir süre zarfında Lübnan ordusuna 30 milyon dolarlık yakıt tedarik edeceğini duyurdu. Lübnan Genelkurmay Başkanı, Katar'a cömert bağış için teşekkür etti.

BEYRUT, 1 Eylül (Xinhua) -- Katar Perşembe günü, altı aylık bir süre zarfında Lübnan ordusuna 30 milyon ABD doları değerinde yakıt tedarik edeceğini duyurdu.

Ulusal Haber Ajansı'na göre Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, cömert bağış için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye teşekkür etti.

Avn, Lübnan ordusunun, ülkenin askeri kurumlarının yanında durma ve orduya çeşitli şekillerde destek sağlama konusundaki kararlılığından ötürü Katar'ı takdir ettiğini söyledi.

Lübnan'da 2019 yılından bu yana devam eden mali kriz, Lübnan lirasının çökmesine ve askerler de dahil olmak üzere kamu sektöründe çalışanların maaşlarının değer kaybetmesine neden oldu.

Son birkaç yıl içinde birçok ülke Lübnan ordusuna destek sundu. Fransa 2021 Haziran'da Lübnan ordusuna destek toplamak amacıyla uluslararası bir sanal konferans düzenlemişti.