Katar, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği tarihi açıklayacak

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas arasında varılan 'insani duraklama anlaşmasının' yürürlüğe gireceği tarihin bugün ilerleyen saatlerde açıklanacağını duyurdu. Görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği belirtilerek, ateşkesin hızlı bir şekilde başlaması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas arasında varılan 'insani duraklama anlaşmasının' yürürlüğe gireceği tarihin bugün ilerleyen saatlerde açıklanacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ifade edilerek, "Dr. Al-Ansari yaptığı açıklamada varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği tarihin önümüzdeki saatlerde duyurulacağını teyit etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ateşkesin hızlı bir şekilde başlamasını sağlamak ve tarafların anlaşmaya bağlılığını temin etmek için gerekenleri yapmak üzere iki tarafla ve kardeş Mısır Arap Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortaklarımızla çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi" denildi.