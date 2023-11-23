Katar, İsrail ve Hamas arasında insani ara süreci başlıyor

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas taraflarının çatışmalara insani ara sürecinin, cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlanan insani ara süreci ve salıverilecek esirlere ilişkin bilgi verdi.

Ensari, varılan mutabakat çerçevesinde çatışmalara insani aranın cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağını ve ilk esir takasının aynı gün 16.00 sularında gerçekleşeceğini söyledi.

İlk gün aynı ailelerden kadın ve çocuklardan oluşan 13 kişinin serbest bırakılacağını kaydeden Ensari, 4 gün sürecek insani ara boyunca Gazze'deki 50 esirin serbest kalmasının planlandığını aktardı.

Uzlaşmanın uygulanması ve esirlerin güvenli şekilde serbest bırakılmalarının sağlanması konusunda Mısır ve çatışmanın taraflarıyla dün yoğun görüşmeler yapıldığını belirten Ensari, bu insani aranın kalıcı ateşkese dönüşmesini temenni ettiklerini söyledi.

Ensari, 4 günlük insani ara boyunca diğer esirlerin durumlarıyla ilgili bilgi toplanacağını ve bunların da serbest bırakılma ve insani aranın uzatılması durumunun değerlendirileceğini belirtti.

Uzlaşmanın uygulanmasında gözetmen tarafın kim olacağına ilişkin soru üzerine Ensari, "İki tarafın da çatışmalara insani ara verilmesine bağlı olduğunu düşünüyoruz. İki tarafın da bu konuda olumlu mesaj verdiğini gördük. Tabii uzlaşmanın uygulanmasını takip edecek olanlar sahadakiler olacak. Biz de arabulucu olarak taraflar arasında mesajların iletilmesi görevine devam edeceğiz. Biz tarafların bu uzlaşmaya uyacakları konusunda iyimseriz." dedi.

"Herhangi bir saldırı mutabakatın ihlali anlamına gelir"

Katarlı yetkili, insani aranın ihlal edilmesi ya da başarısız olma ihtimaline ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Mutabakat tüm saldırıların 4 gün boyunca durması üzerine hazırlandı. Bu durumda herhangi bir saldırı mutabakatın ihlali anlamına gelir. İletişim kanallarının açık olması bu açıdan çok önemli. Böylece, bu ihlal nasıl olursa olsun iki tarafla görüşerek bunun durdurulması ve mutabakatın devam etmesi sağlanabilir."

"ABD'lilerin çıkarılması için çalışıyor musunuz?" şeklindeki soruya karşılık Ensari, önceliklerinin insani durumu göz önüne alarak kadın ve çocukları tehlikeden uzaklaştırmak olduğunu ancak bu uzlaşmanın sağladığı ivmeyle daha fazla kişinin serbest kalmasına katkı sağlanmasını umduklarını dile getirdi.

Ensari, insani yardımların bu uzlaşının en önemli unsurlarından biri olduğunu ve insani aranın başlamasıyla birlikte yardımların da 07.00'de Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girmeye başlayacağını dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu yardımlar, Gazze halkının ihtiyacının sadece küçük bir parçası. Daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu uzlaşının doğurduğu atmosferde daha fazla yardımı ulaştırmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşının sadece Gazze'nin tüm bölgelerinde çatışmaların durmasını öngördüğünü, başka bölgeleri içermediğini belirten Ensari, tarafların buna uymasını ve bu sürecin daha uzun ve kalıcı bir ateşkese zemin hazırlamasını umduklarını söyledi.

Ensari, İsrailli esirlerin bırakılması karşılığında ilk gün kaç Filistinli tutuklunun serbest kalacağına ilişkin bilgi vermekten kaçındı. Anlaşmanın karşılıklı olduğunu vurgulayan Ensari, İsrailli esirlerin serbest kalmasıyla Filistinli tutukluların bırakılmasına ilişkin sürecin başlamasını beklediklerini dile getirdi.