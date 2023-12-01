Katar, İsrail'in saldırılarına üzüntü duydu

Katar, Gazze'de 'insani ara'nın uzatılmaması ve İsrail'in saldırılarına yeniden başlamasından üzüntü duyduğunu açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı, arabuluculuk çabalarını sürdürmek için her türlü çabayı göstereceklerini belirtti.

Katar, Gazze'de "insani ara"nın uzatılmaması ve İsrail'in saldırılarına yeniden başlamasından üzüntü duyduğunu açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insanı ara"ya dönülmesi için İsrailli ve Filistinli yetkililer arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

"İnsani ara"nın sona ermesinin üzüntüyle karşılandığı kaydedilen açıklamada, Katar'ın arabuluculuk ortaklarıyla "insani ara"nın tekrar sağlanması ve sükunete geri dönülmesi için her türlü çabayı sürdürmeye kararlı olduğu belirtildi.

"İnsani ara"nın sona ermesinin hemen ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam etmesinin arabuluculuk çabalarını zorlaştırdığı ve Gazze'deki insani felaketi daha da kötüleştirdiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma çatışmaların durdurulması için hızlı bir şekilde harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, sivilleri hedef alan her türlü eylem, toplu cezalandırma ve abluka altındaki Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik girişimler kınanırken, Katar'ın insani yardımların sağlanması için acil "insani ara" ile sürekli bir ateşkes sağlanması talebi kez daha ifade edildi.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

"İnsani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başlamıştı.