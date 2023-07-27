Katar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

Katar, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığı, baskının işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerginliği tırmandırdığı uyarısında bulundu. Açıklamada, baskının uluslararası hukuka ve Doğu Kudüs'teki kutsal bölgelere açık bir ihlal olduğu vurgulandı.

Katar, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu baskının işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerginliği tırmandırdığı uyarısında bulunuldu.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının kınandığı vurgulanan açıklamada, söz konusu baskın "uluslararası hukukun ve Doğu Kudüs'teki kutsal bölgelerin açık bir ihlali" olarak değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsüne karşı tekrarlanan saldırıların sadece Filistinlilere değil, dünya çapında milyonlarca Müslümana yönelik olduğu ifade edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi denetiminde baskın gerçekleştirmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.