Katar, İsrail'in Gazze'yi bombalamasını kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi'nin merkezini bombalamasını şiddetle kınadı. Bakanlık, saldırıyı uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi ve uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulundu.

DOHA, 14 Kasım (Xinhua) -- Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi'nin merkezini bombalamasını şiddetle kınadı.

Bakanlık Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve İsrail'in siviller ile sivil altyapıyı hedef alma yaklaşımının bir uzantısı" olarak nitelendirdi.

Bakanlık, komitenin "kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan nüfusun yıllardır süren abluka ve devam eden saldırılardan kaynaklanan acılarını, yürüttüğü projelerle dindirmeye çalıştığını" kaydetti.

Bakanlık ayrıca İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin durdurulması için uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulundu.