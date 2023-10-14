Katar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki evleri boşaltma çağrısına tepki gösterdi

Katar, İsrail'in saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara, evlerini zorla boşatmaları çağrısına tepki gösterdi.

Katar Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş Filistin halkının Gazze Şeridi'nden zorla çıkarmaya yönelik girişimleri kesin bir dille reddediyoruz. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivillere tam koruma sağlanması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Gazze Şeridi'ndeki nüfusun azaltılması çağrıları da dahil olmak üzere "toplu cezalandırma politikası" benimseme tehlikesi konusunda uyarı yapılan açıklamada, sivilleri komşu ülkelere kaçmaya veya sığınmaya zorlamanın uluslararası yasaların ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

"Bu adımlar, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden çatışmaların etkilerini daha da kötüleştirecek ve Filistin halkının acılarını ikiye katlayacaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara Gazze'ye tıbbi ve gıda yardımı ile yaralı sivilleri tahliye etmeye olanak tanıyan insani koridorların açılması için acil eyleme geçmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, bölgede sürdürülebilir barışın sağlanmasının tek garantisinin, Filistin meselesine, Filistin halkının haklarının iadesini ve 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti eden adil bir çözüme ulaşmak olduğu teyit edildi.

İsrail ordusu, uluslararası uyarılara rağmen abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini boşatmaları ve bölgenin güneyine gitmeleri yönünde uyarı yaparak, bugün yerel saatle 16.00'ya kadar süre vermişti.

Birçok ülkeyle yerel ve uluslararası insan hakları örgütü, tahliye talebinin sonuçları konusunda uyarıda bulunarak İsrail'i geri adım atmaya çağırmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk, 370'i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 52 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.