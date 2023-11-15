Katar, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırıları için uluslararası soruşturma çağrısında bulundu

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yönelik saldırıları için uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. İsrail'in Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskın bir savaş suçu olarak nitelendirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yönelik saldırıları için uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yönelik saldırıları sonrası Katar, uluslararası soruşturma çağrısında bulundu. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hastanelere yönelik saldırılarının incelenmesi için Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere "acil bir uluslararası soruşturma" çağrısında bulunuldu.

Katar, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskını "bir savaş suçu ve uluslararası yasaların açık bir ihlali" olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu, sivilleri hedef alan yeni suçlara karşı caydırıcı bir rol oynamaya ve İsrail'i sorumlu tutacak hızlı ve kararlı tedbirler almaya çağırdı.

Öte yandan Katar, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk yapıyor. - DOHA