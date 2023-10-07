Katar, İsrail'i Gazze'deki olaylardan sorumlu tuttu

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylardan sorumlu olduğunu belirterek, tüm taraflara gerginliği sona erdirme çağrısı yaptı.

Katar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylardan İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki gelişmelerle ilgili endişesini ifade ederek, tüm taraflara gerginliği sona erdirme, süküneti sağlama ve azami şekilde itidalli olma çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Sonuncusu, Mescid-i Aksa'ya polis himayesinde düzenlenen baskınlar olmak üzere Filistin halkının haklarını ihlal etmeye devam etmesi sebebiyle halihazırda yaşanan gerginliğin sorumlusu yalnızca İsrail'dir." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, "İsrail'in, uluslararası hukuka yönelik bariz ihlallerini durdurmaya, Filistin halkının tarihi hakları ile uluslararası meşruiyet kararlarına saygı göstermeye zorlanması ve bu olayların Gazze'deki Filistinli sivillere karşı yeni bir orantısız savaşı ateşlemek için bahane olarak kullanılmasının önlenmesi için uluslararası toplumun ivedilikle harekete geçmesi gerektiğini" vurguladı.

Açıklamada ayrıca Katar'ın "Filistin meselesinin haklılığı, kardeş Filistin halkının meşru hakları ile 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması konusundaki kararlı tutumu" yinelendi.