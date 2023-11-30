Katar, İsrail-Hamas insani duraklamasını bir gün daha uzattı

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Hamas arasında varılan insani duraklama anlaşmasının bir gün daha uzatıldığını duyurdu. Taraflar, Katar Devleti'nin arabuluculuğuyla Gazze Şeridi'ndeki insani duraklamanın bir gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Hamas arasında varılan insani duraklama anlaşmasının bir gün daha uzatıldığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, " Katar, Filistin ve İsrail tarafları arasında insani duraklamanın bir gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmaktadır" denildi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed bin Mohammed Al Ansari, "Taraflar, Katar Devleti'nin Mısır Arap Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri ile ortak arabuluculuğu çerçevesinde, tüm askeri faaliyetlerin durdurulması ve Gazze'ye insani yardım girişi gibi mevcut koşullar altında Gazze Şeridi'ndeki insani duraklamanın bir gün daha (bugün, Perşembe) uzatılması konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

Açıklamada, bölgede kalıcı ateşkesi sağlanması için çabaların sürdüğü vurgulandı.