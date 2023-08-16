Katar, İran ve ABD arasındaki tutuklu takası anlaşmasında büyük rol oynadı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Katar'ın İran ve ABD arasındaki tutuklu takası anlaşmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Katarlı yetkililerin Washington ve Tahran'a yoğun ziyaretler gerçekleştirdiği ve doğrudan-dolaylı görüşmeler yaptığı ifade edildi.

DOHA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, İran ile ABD arasındaki tutuklu takası anlaşmasının sağlanmasında Katar'ın büyük rol oynadığını ifade etti.

Sözcü, Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, "Katar güvenilir bir uluslararası arabulucu olarak iki taraf arasındaki uzlaşmada önemli ve etkili bir rol oynadı" dedi.

El-Ensari, Katarlı yetkililerin bu "umut verici sonucu" elde etmek üzere Washington ve Tahran'a yoğun ve sık ziyaretlerin yanı sıra iki tarafla doğrudan ve dolaylı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Sözcü ayrıca Katar'ın rolünün diğer uluslararası çabalardan ayrı olmadığını, Umman'ın ve Avrupalı arabulucunun çabalarıyla "eşzamanlı" yürütüldüğünü ifade etti.

Sözcü, tutuklu takası anlaşmasının İran'ın nükleer müzakerelere geri dönüş yolunu açmasını umduğunu, bu konunun Katar ve genel olarak bölge için büyük önem taşıdığını düşündüğünü söyledi.

İran ve ABD geçtiğimiz günlerde karşılıklı iki ülkedeki tutuklu vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.