Katar ile Hamas arasında 'insani ara' uzatıldı

Katar ile Hamas, İsrail ile yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda 'insani ara'nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata vardıklarını duyurdu. İsrail yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Katar ile Hamas, abluka altında daha önce varılan "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyururken, konu hakkında İsrail yönetiminden henüz doğrudan bir açıklama yapılmadı.

Tel Aviv yönetimi konuya ilişkin şu ana kadar resmi açıklama yapmasa da yerel basınına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer "insani ara"nın uzatıldığını doğruladı.

Maariv gazetesinde yer alan haberde, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, her gün 10 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğrulamıştı.