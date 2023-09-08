Katar Hayır Kurumu, Suriye'de 1680 konutluk yeni yerleşim yeri kuracak

Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), Gaziantep Valiliği koordinesinde, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 1680 konutluk yeni yerleşim yeri kuracak. Yeni yerleşim yeri olan 'el-Kerame' kenti, yaklaşık 9 bin sivile ev sahipliği yapacak ve içerisinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, sağlık merkezi, mesleki eğitim merkezi ve cami gibi tesisler bulunacak.