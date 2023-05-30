Katar Havayolları Hamile Yolcu İçin Pakistan'ın Karaçi Kentine Acil İniş Yaptı

Pakistan Sivil Havacılık İdaresi (CAA), Katar Havayolları'na ait bir uçağın, Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bulunan Cinnah Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığını duyurdu. İdareden yapılan açıklamada, Filipinli hamile bir kadının uçuş sırasında sancılanması üzerine, yolcu uçağının Pazartesi gece saatlerinde Karaçi'ye acil iniş yaptığı belirtildi.

İSLAMABAD, 30 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Sivil Havacılık İdaresi (CAA), Katar Havayolları'na ait bir uçağın, Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bulunan Cinnah Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığını duyurdu.

İdareden Salı günü yapılan açıklamada, Filipinli hamile bir kadının uçuş sırasında sancılanması üzerine, yolcu uçağının Pazartesi gece saatlerinde Karaçi'ye acil iniş yaptığı belirtildi.

İdare, uçuş sırasında yolcu kadına ilk yardım müdahalesi yapıldığını, uçak indiğinde bir doktor ile ambulansın hazır bulunduğunu ve o esnada doğumun gerçekleşmiş olduğunu bildirdi.

Açıklamada kadın ile bebeğinin yerel bir hastaneye sevk edildiği ve uçağın birkaç saat sonra, Salı sabahı erken saatlerde yeniden havalandığı bilgisi de yer aldı.

İdareye göre, Doha'dan kalkan uçak Filipinler'in başkenti Manila'ya gidiyordu.