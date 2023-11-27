Katar, Hamas ile İsrail arasında daha önce uzlaşılan insani aranın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Katar, Hamas ile İsrail arasındaki insani arayı 2 gün daha uzattı

Filistin Kızılayı, 24 Kasım sabahı uygulamaya giren "insani ara" süresince Gazze Şeridi'nin kuzeyine yaklaşık 150 tır yardım ulaştırdıklarını, 40 tır yardımın da yolda olduğunu açıkladı.

Filistin Kızılayının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yardım çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İnsani aranın başlamasından bu yana Filistin Kızılayı ekipleri, Gazze kenti ve kuzey bölgelerine yaklaşık 150 tır yardım ulaştırdı." ifadesi kullanıldı.

Gıda, su, insani ve tıbbi yardım malzemelerini içeren yardımların gönüllüler aracılığıyla temel ihtiyaçlardan yoksun yerinden edilmiş kişilere dağıtıldığı aktarıldı.

Filistin Kızılayı, bugün 40 tır yardımın daha Gazze'nin kuzeyine ulaştırılmak üzere kontrol noktasından geçtiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı kısa süre önce yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.