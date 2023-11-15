Katar, Gazze'ye yardım paketlerini sürdürüyor

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye uygulanan cezalandırmayı sona erdirme çabalarını sürdüreceğini açıkladı. Katar, Gazze'ye daha fazla yardım paketi göndermek için koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

DOHA, 15 Kasım (Xinhua) -- Katar Dışişleri Bakanlığı'nda Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı olan Lolwah bint Rashid Al Khater Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze'ye uygulanan "toplu cezalandırmayı" sona erdirme çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Katar Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Al Khater söz konusu açıklamayı Mısır'da, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere daha fazla yardım paketi göndermek üzere bir heyete liderlik ettiği esnada yaptı.

Al Khater, devam eden koordinasyonun 11 Kasım'da Suudi Arabistan'da düzenlenen Ortak Arap İslam Olağanüstü Zirvesi'nin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye teslim edilmeye hazır 54 ton insani yardım taşıyan iki uçağın, Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinde bulunan El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na gönderildiği belirtildi. Gönderilen insani yardımlar ise bir sahra hastanesi, barınak setleri, gıda ürünleri ve tıbbi malzemelerden oluşuyor.

7 Ekim'de İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından bu yana Katar, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze'de gerilimin azaltılmasını sağlamak amacıyla savaşan taraflar arasında arabuluculuk çabalarını sürdürüyor.