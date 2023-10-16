Katar, Gazze'ye 37 Ton İnsani Yardım Gönderdi

Katar, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi için 37 ton insani yardım taşıyan uçak yolladı. Yardımlar, Filistin halkıyla dayanışma çabaları kapsamında gönderildi.

Katar, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi için 37 ton insani yardım taşıyan uçak yolladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatı doğrultusunda Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyan bir uçağın Mısır'a doğru yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, gıda maddeleri ve tıbbi malzemelerden oluşan 37 ton yardımın Mısır'ın Ariş kentine ulaştırılacağı aktarıldı.

Yardımların Filistin halkıyla dayanışma çabaları kapsamında gönderildiğine işaret edildi.