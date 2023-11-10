Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Şifa Hastanesi'ni hedef almasına ilişkin uluslararası müdahale çağrısında bulundu. Açıklamada, hastane çevresine yapılan saldırıların yeni bir katliamın başlangıcı olduğu vurgulandı.

Katar, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin korunması için uluslararası müdahale çağrısı yaptı

Katar, abluka altındaki Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin sığındığı en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'nin korunması için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Şifa Hastanesi'ni hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "Uluslararası toplum, Şifa Hastanesi ve içindekilerin korunmasını sağlamak için acilen müdahale etmelidir. İsrail'i bu suçtan vazgeçirmek için baskıyı geciktirmek, ona hastaneyi ve diğer sağlık tesislerini ayırt etmeksizin vurması için yeşil ışık yakmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in hastane çevresi ve polikliniklere yönelik tekrarlanan saldırıları, 60 bin yerinden edilmiş kişinin sığındığı hastaneyi doğrudan hedef almanın başlangıcı olarak değerlendirildi ve yeni bir katliam uyarısı yapıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırıyla ilgili "İşgal güçleri, Şifa Hastanesi Yerleşkesi'ndeki bir poliklinik binasını roket ve top atışlarıyla bombaladı. Yerinden edilmiş kişilerin hedef alınması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı." ifadelerine yer vermişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.