Katar Savunma Bakanlığı, Filistinliler ile dayanışma amacıyla Ulusal Gün kutlamalarının ertelendiğini duyurdu. Katar Savunma Bakanı Khalid bin Mohammad Al Attiyah, soykırıma ve insanlığa karşı işlenen suçlara maruz kalan Gazze'deki Filistinliler için en azından bu ertelemeyi yapabileceklerini ifade etti.

Katar, Filistinliler ile dayanışma amacıyla Ulusal Gün kutlamalarını erteledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 45 gündür devam ediyor. Katar Savunma Bakanlığı, Filistinliler ile dayanışma amacıyla Ulusal Gün kutlamalarının ertelendiğini duyurdu.

Katar Savunma Bakanı Khalid bin Mohammad Al Attiyah, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, soykırıma ve insanlığa karşı işlenen suçlara maruz kalan Gazze'deki Filistinliler için en azından bu ertelemeyi yapabileceklerini ifade etti. - DOHA