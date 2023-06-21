Katar Emiri ve Singapur Cumhurbaşkanı İlişkileri Ele Aldı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakub iki ülke ilişkilerini ele aldı. Görüşmede liderler ikili ilişkilerin yanı sıra başta enerji, gıda güvenliği ve eğitim olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yollarını değerlendirdi. İki taraf için ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası gelişmeler de görüşüldü. Görüşmenin ardından iki ülke arasında gıda güvenliği, enerji ve siber güvenlik alanlarında mutabakat zaptı imzalandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakub iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar'a resmi ziyarette bulunan Singapur Cumhurbaşkanı Yakup, Emir Şeyh Temim ile Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede liderler ikili ilişkilerin yanı sıra başta enerji, gıda güvenliği ve eğitim olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yollarını değerlendirdi.

Şeyh Temim ve Yakub ayrıca iki taraf için ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de görüştü.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında gıda güvenliği, enerji ve siber güvenlik alanlarında mutabakat zaptı imzalandı.