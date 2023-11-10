Katar Emiri Şeyh Temim ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Gazze'deki durumu görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze'de akan kanın durdurulması ve insani yardımların ulaştırılması konusunu görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze'de akan kanın durdurulması ve insani yardımların ulaştırılması konusunu görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.

Gazze'deki sivillerin korunması ve akan kanın durdurulmasının yollarının masaya yatırıldığı görüşmede liderler, " Gazze'deki Filistin halkının ihtiyacını karşılayacak miktarda insani yardımın gönderilmeye devam edilmesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik mevcut yoğun çabalara" ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Filistin davasının bölge ülkeleri ve Filistin halkının aleyhine tasfiye edilmesi ve halkın göçe zorlanması girişimlerini reddettiklerini vurgulayan Sisi ve Şeyh Temim, bölgede adil bir barışın sağlanması, uluslararası meşruiyetin şartlarına uygun bağımsız bir Filistin devletinin kurulması çerçevesinde ateşkesin sağlanması için mevcut istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede liderler, Katar ile Mısır arasında çeşitli düzeylerde işbirliği kapsamında istişare ve koordinasyon mekanizmalarının etkinleştirilmeye devam edilmesi konusunda fikir birliğine vardı.

Katar Emiri Şeyh Temim, dün de Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Filistin'deki gerginliğin düşürülmesi ve sivillerin korunması konularını görüşmüştü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.