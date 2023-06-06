Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye Kırgızistan'da göçebe kültürü tanıtıldı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te göçebe kültürüyle karşılandı. Konuk için kırmızı halı serildi ve keçe çadırlar kuruldu. İki ülke liderleri arasında yarın ikili ve heyetler arası görüşmeler yapılacak.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, ilk defa resmi ziyaret kapsamında geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görkemli göçebe kültürü tanıtıldı.

Al Sani, Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılandı.

Konuk için uçak merdivenlerinden havaalanı binasının merdivenlerine kadar yerel desen ve motifleri bulunan kırmızı halı serildi.

Göçebe kültürünü yansıtan keçe çadırların kurulduğu halının her iki tarafında, köpek ve kartal avcıları, atlılar ve alpler (iri ve uzun boylu erkekler) selamlama yaptı.

Konukların geçişi sırasında kız folklor grubu da geleneksel müziği eşliğinde dans etti.

Kırgız sanatçılar, folklor grupların katılımıyla bir konser verdi.

İki ülke liderleri arasında yarın ikili ve heyetler arası görüşmeler yapılacak.