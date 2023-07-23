Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Dr. Sultan Salimin Said el-Mansuri'yi BAE'ye Büyükelçi olarak atadı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Dr. Sultan Salimin Said el-Mansuri'yi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 'Tam Yetkili ve Olağanüstü' Büyükelçi olarak atadı. Kararın uygulanması için Emiri Şeyh Temim'in talimatıyla Resmi Gazete'de yayımlanması istendi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Dr. Sultan Salimin Said el-Mansuri'yi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) "Tam Yetkili ve Olağanüstü" Büyükelçi olarak atadı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Emiri Şeyh Temim, Mansuri'yi BAE'ye tam yetkili ve olağanüstü Büyükelçi olarak atayan Emirlik Kararı'nı imzaladı.

Şeyh Temim, kararın çıkış tarihinden itibaren uygulanmasını ve Resmi Gazete'de yayımlanmasını istedi.