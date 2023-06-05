Katar Emiri Semerkant'ta incelemelerde bulundu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ilk defa resmi ziyaret kapsamında geldiği Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde incelemelerde bulundu. Al Sani, Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ilk defa resmi ziyaret kapsamında geldiği Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde incelemelerde bulundu.

Al Sani, Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Semerkant'taki tarihi mekanları birlikte gezen Mirziyoyev ve Al Sani, Timurlular Devletinin hükümdarı ve bilim insanı Mirza Uluğbey'in Orta Çağ'da inşa ettirdiği gözlemevini inceledi.

Mirziyoyev ile Al Sani, daha sonra Semerkant'ın 3 bin yıllık tarihini yansıtan Afrasiyab Müzesi'ni ziyaret etti ve tarihi Registan Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

İki ülke liderleri arasında yarın ikili ve heyetler arası görüşmeler yapılacak.