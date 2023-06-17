Katar Emiri, Irak'ın Arap ülkeleriyle entegrasyonuna destek verdi

ABD, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Bağdat ziyaretini memnuniyetle karşılayarak, Irak'ın Arap ülkeleriyle entegrasyonuna desteğini yineledi. İki ülke arasında enerji, ticaret ve ekonomi alanlarını kapsayan mutabakat zaptı ve diplomatik pasaport hamillerine yönelik vizesiz giriş anlaşması imzalandı.

NEW ABD, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin, Bağdat ziyaretini memnuniyetle karşılayarak, Irak'ın Arap ülkeleriyle entegrasyonuna desteğini yineledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, yaptığı açıklamada, Katar Emiri Al Sani'nin, 15 Haziran'daki Bağdat ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD'nin, Irak'ın egemenliği ve bağımsızlığı ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve diğer Arap ülkeleriyle entegrasyonunu desteklediğini belirten Hodge, bu kapsamda Bağdat'ın, enerji şebekelerini KİK ve Ürdün'ün şebekeleriyle bağlama adımlarını örnek gösterdi.

Hogde, "Bu altyapı projelerinin her ikisi de ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yıl Orta Doğu'ya yaptığı ziyaretin bileşenleriydi ve şu anda ABD'nin aktif olarak destek vermesi ve kolaylık sağlamasıyla gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Sözcü Hodge ayrıca ABD ve Katarlı şirketlerin de dahil olduğu TotalEnergies şirketiyle bu yıl başında imzalanan projenin, Irak halkının doğal gaz ihtiyacını gidermeye katkı sunduğuna işaret etti.

Katar Emiri Al Sani, Irak Başbakanı Muhammmed Şiya es-Sudani ve bölgedeki diğer liderlerin bu gelişmelere verdiği aktif desteği memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Hodge, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin de IKBY ve Bağdat arasındaki koordinasyonu geliştirmek için bu görüşmelere katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu hafta gerçekleşen Bağdat ziyareti sırasında Katar Emiri Al Sani, ülkesinin gelecek yıllarda Irak'a 5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını belirtmişti.

İki ülke arasında enerji, ticaret ve ekonomi alanlarını kapsayan mutabakat zaptı ve diplomatik pasaport hamillerine yönelik vizesiz giriş anlaşması imzalanmıştı.