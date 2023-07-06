Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı, Çin'in bölge ülkeleri arasındaki rolünü övdü

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, Çin'in bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde oynadığı olumlu rolü övdü. El-Huleyfi, Katar'ın Çin'le iletişim ve koordinasyonu artırmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

DOHA, 6 Temmuz (Xinhua) -- Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, Çin'in bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde oynadığı olumlu rolü övdü.

Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun ile görüşen El-Huleyfi, bölgede gerilimlerin daha da azaltılması amacıyla Katar'ın Çin'le bölgenin hassas noktalarına yönelik iletişim ve koordinasyonu artırmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

El-Huleyfi, Katar ve Çin'in köklü ilişkilere sahip olduğunu ve iki tarafın çeşitli alanlarda yüksek düzeyli koordinasyon ve işbirliğini sürdürdüğünü belirtti.

El-Huleyfi, Katar'ın tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Çin'le çeşitli alanlardaki dostane ilişkilerini daha da güçlendirmeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Bu yılın Çin'le Katar arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 35. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Zhai ise Çin-Katar ilişkilerinde son yıllarda büyük adımlar atıldığını dile getirdi.

Zhai, iki ülke liderlerinin kılavuzluğunda Çin'in Katar'la çalışmaya ve ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmaya istekli olduğunu söyledi.

Zhai, Çin'in Katar'ın uluslararası ve bölgesel ilişkilerde oynadığı eşsiz ve önemli role önem verdiğini, Katar'la iletişimi güçlendirmeye, uluslararası ve bölgesel barış ve istikrarı sürdürmek üzere ortak çaba göstermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.