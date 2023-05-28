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Katar'daki Al Jaber Kuleleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağıyla aydınlatıldı

Katar'daki Al Jaber Kuleleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağıyla aydınlatıldı

Dünya Haberleri

Katar'ın sembol yapılarından Al Jaber Kuleleri, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki seçim başarısından dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağıyla ışıklandırıldı. Başkent Doha'daki kulelerin önüne fotoğraf çektirmek için gelen Katarlılar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Katar'ın sembol yapılarından Al Jaber Kuleleri, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki seçim başarısından dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağıyla ışıklandırıldı.

Başkent Doha'daki kulelerin önüne fotoğraf çektirmek için gelen Katarlılar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmed Yusuf Bıtmez - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Katar Dünya Haberler

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