Katar'da tutulan 7 İranlı mahkum serbest bırakıldı

Katarlı yetkililerin işbirliğiyle İranlı 7 mahkumun serbest bırakıldığı bildirildi. İran'ın Doha Büyükelçisi Hamid Dehkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mahkumların Tahran'a gitmek üzere yola çıktığını belirtti.

Katar'da hapiste tutulan İranlı 7 mahkumun serbest bırakıldığı bildirildi.

İran'ın Doha Büyükelçisi Hamid Dehkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katarlı yetkililerin işbirliğiyle İranlı 7 mahkum bugün serbest bırakıldı ve birkaç dakika önce Tahran'a gitmek üzere yola çıktı." ifadelerini kullandı.

Dehkan, söz konusu kişilerin hangi suçlardan mahkum olduğuna ve ne zamandan beri Katar'da tutulduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.

Katar, 11 Nisan'da da kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 İran vatandaşını serbest bırakmıştı.