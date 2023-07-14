Katar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Gerçekleştirildi

Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte FETÖ'yle mücadele ve Türk toplumunun bu örgüte karşı nasıl direnmesi gerektiği konuları ele alındı. Büyükelçi Mustafa Göksu, 15 Temmuz'da şehit olan tüm vatandaşları minnetle andığını belirtti.

Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından anma etkinliğine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında Doha Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nda 15 Temmuz'u Anlamak' isimli söyleşi gerçekleştirdik." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçilik Müsteşarı Emre Özkan'ın moderatörlüğünde gazeteci yazarlar Nedim Şener ile İhsan Aktaş'ın konuşma yaptığı kaydedilen açıklamada, "FETÖ'yle mücadelenin sürekliliği ve bilhassa yurt dışındaki Türk toplumunun bu hain örgütün faaliyetlerine nasıl karşı koyması gerektiği" konularının ele alındığı aktarıldı.

Kapanış konuşmasını yapan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da 15 Temmuz'da şehit olan asker, polis, öğretmen, diplomat tüm vatandaşları minnet ve rahmetle andığını ifade etti.