Katar Charity, Sudan'daki kanser ve diyaliz hastalarına tıbbi yardım gönderdi

Katarlı insani yardım kuruluşu Katar Charity, Sudan'daki kanser ve diyaliz hastalarına dört uçak tıbbi yardım gönderdi. Yardımlar arasında diyaliz cihazları ve ilaçlar bulunuyor.

Katarlı insani yardım kuruluşu Katar Charity, Sudan'daki kanser ve diyaliz hastalarına dört uçak tıbbi yardım gönderdi.

Katar Charity Medya ve Kaynak Geliştirme Sektörü CEO Yardımcısı Ahmed Yusuf Fahro, AA muhabirine, Sudan'a 70 tondan oluşan 4 uçak dolusu tıbbi yardım malzemesini ulaştırdıklarını söyledi.

Fahro kanser ve diyaliz hastalarına yönelik insani yardım yapıldığına dikkati çekerek yardımlar içerisinde diyaliz cihazları ile gerekli ilaçların bulunduğunu belirtti.

Sudan'daki krizin sağlık sektörünü derinden etkilediğini ifade eden Fahro, "Sudan'daki krizden etkilenen kardeşlerimize ilaç göndermek için Türkiye'ye geldik. Katar Charity olarak 4 uçak yardım sevkiyatı yaparak faaliyetimizi tamamladık." dedi.

Katar Charity; Yemen, Suriye, Irak, Libya ve Lübnan başta olmak üzere birçok bölgede yardım çalışmaları yürütüyor.