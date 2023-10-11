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Katar Başbakanı ve BM Genel Sekreteri Filistin'deki gelişmeleri ele aldı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı. Al Sani, tansiyonun düşürülmesi ve insani yardımların ulaştırılması için BM ve ona bağlı örgütlerle çalışma mekanizmalarının aktifleştirilmesinin önemine dikkat çekti.