Katar Başbakanı Gazze'nin Durumunu Değerlendirdi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'nin yıkımla karşı karşıya olduğunu ve İsrail-Filistin çatışmasının durması için çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'nin yarısının yıkımla karşı karşıya olduğunu ve ülkesinin İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmanın durması için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bakan Al Sani, Doha'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında "Gazze'nin yarısı yıkımla karşı karşıya, sivillere korunma sağlanması ve yardımların ulaştırılmasına izin verilmesi lazım" dedi.

Muhammed Al Sani, Katar'ın askeri operasyonların durması ve sivillerin evlerine dönmesi yönünde çalışma yaptığını vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de Doha'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, özellikle Filistin topraklarındaki gelişmeler ile yansımalarının konuşulduğu kaydedilmişti.