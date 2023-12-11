Katar Başbakanı Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için çaba sarf edecek

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için çabaların süreceğini belirtti. Katar'ın insani bir duraklama sağlamak için yaptığı çabalar sonucunda tutukluların, rehinelerin ve işçilerin serbest bırakıldığı ifade edildi. Katar Devleti, ortaklarıyla birlikte savaşın sona erdirilmesi için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Doha Forumu'nda Gazze'deki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Al Sani, "Şu andaki öncelik, savaş sonrasıyla ilgili herhangi bir şeyden bahsetmeden önce Gazze'deki savaşı sona erdirmektir" dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın savaşı sona erdirmek için çabalarının süreceğini vurgulayarak, " Katar'ın haftalar önce başlattığı ve insani bir duraklamayı sağlayan çabalar 109 tutuklunun, 85 İsrailli rehinenin ve 20 işçinin serbest bırakılmasıyla sonuçlandı. Katar Devleti, ortaklarıyla birlikte bu savaşı sona erdirmek için çabalarını sürdürecek. Duraklamanın ardından Katar, tarafların duraklamanın devam etmesi için daha fazla çaba sarf etmemesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.