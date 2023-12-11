Üye Girişi
Haberler

Katar Başbakanı Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için çaba sarf edecek

Son Güncelleme:
Abone Ol

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için çabaların süreceğini belirtti. Katar'ın insani bir duraklama sağlamak için yaptığı çabalar sonucunda tutukluların, rehinelerin ve işçilerin serbest bırakıldığı ifade edildi. Katar Devleti, ortaklarıyla birlikte savaşın sona erdirilmesi için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Doha Forumu'nda Gazze'deki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Al Sani, "Şu andaki öncelik, savaş sonrasıyla ilgili herhangi bir şeyden bahsetmeden önce Gazze'deki savaşı sona erdirmektir" dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın savaşı sona erdirmek için çabalarının süreceğini vurgulayarak, " Katar'ın haftalar önce başlattığı ve insani bir duraklamayı sağlayan çabalar 109 tutuklunun, 85 İsrailli rehinenin ve 20 işçinin serbest bırakılmasıyla sonuçlandı. Katar Devleti, ortaklarıyla birlikte bu savaşı sona erdirmek için çabalarını sürdürecek. Duraklamanın ardından Katar, tarafların duraklamanın devam etmesi için daha fazla çaba sarf etmemesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Gazze Katar Savaş ve Çatışma Orta Doğu İnsan Hakları Dış Politika Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title