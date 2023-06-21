Katar, Bahreyn ve BAE ile Büyükelçilik Atamaları Üzerinde Çalışıyor

Katar'ın Bahreyn ile karşılıklı büyükelçiliklerin açılması, BAE ile de Büyükelçi atamaları üzerine çalıştığı bildirildi. Körfez krizinin çözülmesiyle ilişkiler yeniden başladı.

Katar'ın Bahreyn ile karşılıklı büyükelçiliklerin açılması, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de Büyükelçi atamaları üzerine çalıştığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari düzenlediği basın toplantısında ülkesinin diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasının ardından atılacak adımın, Bahreyn ile büyükelçiliklerin açılması, BAE ile de büyükelçilerin atanması çalışması olduğunu söyledi.

BAE ile ülkesi arasında heyetlerin karşılıklı ziyaretlerin sürdüğünü belirten Ensari, diplomatik temsilin politik ilişkileri olumlu olarak ilerleteceğini kaydetti.

Ensari, özellikle günlük ortalama 6 uçak seferinin yeniden başlamasının ardından Bahreyn ile karşılıklı büyükelçiliklerin açılması çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Körfez krizinin çözülmesiyle ilişkiler yeniden başladı

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Ula Bildirisi'nin imzalanmasıyla çözüme kavuşmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.