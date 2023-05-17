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Katar, BAE, Macaristan, Malezya ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Katar, BAE, Macaristan, Malezya ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Malezya ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Liderler görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimin ikinci turunda da başarılar diledi ve seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan Macaristan Malezya Dünya Haberler

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