Katar, Ankara'daki Bombalı Saldırıyı Kınadı

Katar, Ankara'da meydana gelen bombalı saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, teröre karşı Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde oldukları belirtildi.

DOHA, 2 Ekim (Xinhua) -- Katar, Pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı binası önünde meydana gelen bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın teröre karşı Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtilerek, güvenlik ve istikrarın korunması için alınan tüm tedbirlere tam destek verdiği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca Katar'ın şiddet ve terörü kesin bir şekilde reddettiğini yineledi.