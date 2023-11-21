Katalonya'da kuraklık nedeniyle su kısıtlamaları başladı

İspanya'da kuraklık sorununun en fazla görüldüğü bölgelerden Katalonya özerk yönetiminde 6 milyon kişiyi etkileyen kuraklığa karşı ek önlemler açıklandı. Katalonya özerk yönetim hükümeti, kuraklık sorununa karşı Barselona kenti ve çevre ilçeleriyle Girona kentinin bir kısmını kapsayan önlemler aldı. Ev içinde, restoranlarda ve turizm sektöründe su tüketiminde kısıtlamaları öngören önlemlerle, kişi başına günlük en yüksek su tüketim hacminin 210 litreyle düşürülmesi planlanıyor.

İspanya'da kuraklık sorununun en fazla görüldüğü bölgelerden Katalonya özerk yönetiminde 6 milyon kişiyi etkileyen kuraklığa karşı ek önlemler açıklandı.

Katalonya özerk yönetim hükümeti, kuraklık sorununa karşı Barselona kenti ve çevre ilçeleriyle Girona kentinin bir kısmını kapsayan önlemler aldı.

Ev içinde, restoranlarda ve turizm sektöründe su tüketiminde kısıtlamaları öngören önlemlerle, kişi başına günlük en yüksek su tüketim hacminin 210 litreyle düşürülmesi planlanıyor.

Kısıtlamalar kapsamında kamuya ait veya özel yeşil alanların ve bahçelerin sulanması yasaklanırken, ağaçlar için "damlama" yöntemiyle sulama yapılacağı bildirildi.

Ayrıca, spor amaçlı olanların dışındaki kamu ve özel havuzların doldurulması, sokakların sulanması yasaklanıp, araba yıkama hizmetlerine de kısıtlama getiriliyor.

Katalonya özerk hükümeti İklim Değişikliğiyle Mücadele Bakanı David Mascort, basın toplantısında verdiği bilgilerde, Barselona ve Girona'da toplam 202 belediyede yaşayan yaklaşık 6 milyon kişinin kuraklıktan dolayı suyu daha tasarruflu kullanmak zorunda kalacağını söyledi.

Meteoroloji uzmanlarının gelecek aylara ilişkin yağış öngörülerinin ortalamanın altında olduğunu vurgulayan Mascort, 36 aydır devam eden yağış eksikliği nedeniyle kısıtlamaların kritik bir dönemde arttığına ve su rezervlerinin yüzde 19'a kadar düştüğüne dikkati çekti.

Vatandaşlara ve şirketlere "Kendimizi acil durum moduna sokalım" çağrısında bulunan Katalan özerk hükümet yetkilisi, Barselona Limanı'na su taşıyan tanker gemilerinin yanaşıp, boşaltma yapabilmesi için başlayan çalışmaların 2-3 ay içinde tamamlanacağını kaydetti.

Katalonya'da yaz ayından bu yana tarım, hayvancılık ve endüstriyel kullanımlara yönelik su tüketimlerinde kısıtlamalar uygulanıyor.