Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Şehirören köyü Dikmen Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın, köylüler, jandarma ve orman ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU