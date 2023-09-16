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Kastamonu'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde tarlada yakılan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde tarlada yakılan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyünde tarlada toplanan anızlar yakıldı. Yakılan anız, rüzgarında etkisiyle büyüyerek ormanlık alana da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Doğanyurt itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. İtfaiye ve orman yangın söndürme ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar görürken jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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