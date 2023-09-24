Kaş'ta Orman Yangınına Müdahale Başladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

Yangın, Kaş'a bağlı Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisinde saat 14.15 sıralarında çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. İlk etapta 6 arazözün yanı sıra bölgede konuşlu helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Antalya'dan ve Fethiye'den de takviye hava araçları yangın bölgesine yönlendirildi. Alevlerin kontrol altına alınarak söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor. (DHA)