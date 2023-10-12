Haberler ›› Dünya ›› Kaş'ta mahsur kalan 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaş'ta mahsur kalan 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki bir adada mahsur kalan 5 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.