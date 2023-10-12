Kaş'ta mahsur kalan 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki bir adada mahsur kalan 5 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş ilçesi lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Dünya