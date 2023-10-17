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Kaş'ta deniz skuteriyle yasa dışı geçiş girişimi

Antalya'nın Kaş ilçesinde deniz skuteriyle Meis Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda Suriye uyruklu şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.