Kaş'ta deniz skuteriyle yasa dışı geçiş girişimi
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Antalya'nın Kaş ilçesinde deniz skuteriyle Meis Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda Suriye uyruklu şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde deniz skuteriyle (sea scooter) Meis Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu yakaladı.
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayrak Adası açığında bir kişinin deniz skuteri kullanarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, Meis Adası'na geçmeye çalışan Suriye uyruklu kişiyi yakaladı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Dünya