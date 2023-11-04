Kars'ta açılan hayır çarşısıyla Gazze'ye destek

Türkiye Diyanet Vakfı Kars Şubesi ile İl Müftülüğü işbirliğinde açılan hayır çarşısında elde edilen gelirler Gazze'ye gönderilecek. Çarşıda, ev kadınlarının yaptığı yöresel yemekler, el sanatları ürünleri ve yerli mahsuller satışa sunuldu. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat da çarşıyı ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Kars Şubesi ile İl Müftülüğü işbirliğinde açılan "hayır çarşısı"nda, elde edilen gelirler Gazze'ye gönderilecek.

Sultan Alpaslan Külliyesi'nde açılan hayır çarşısında, ev kadınlarının yaptığı yöresel yemekler, el sanatları ürünleri ve yerli mahsuller satışa sunuldu.

Hayır çarşısının açılışına katılan çok sayıda kişi buradan alışveriş yaparak Filistinliler için destekte bulundu.

Çarşıda, elde edilen gelirin tamamı Filistin ve Gazze halkına Diyanet Vakfı aracılığıyla ulaştırılacak.

Kars İl Müftüsü Hamza Bayram, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerin yanında, İsrail'in karşısında olduklarını göstermek adına hayır çarşısı düzenlediklerini söyledi.

Yaklaşık 1 aydır Filistin ve Gazze'de Müslümanların zulme maruz kaldığını ifade eden Bayram, şöyle konuştu:

"Sözün bittiği, cümlelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyiz ama biz inanan insanlar olarak 'iman varsa imkan vardır', 'hak ve adalet varsa ne söz biter ne kelimeler, cümleler kifayetsiz kalır' düşüncesiyle hem Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykırmak hem de onlara zulmeden İsrail'in karşısında direnişte olduğumuzu ifade etmek üzere 1 günlük hayır çarşısı düzenledik. Amacımız, tamamen farkındalık olsun, insanların vicdanlarındaki sesi, haykırışı buradan oraya iletelim istedik."

Hayır çarşısına gönüllü olarak katılan Havva Kaya'da mazlumların her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Müslüman kardeşlerine fayda sağladığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Kaya, "Dualarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız, asla kendilerini yalnız hissetmesinler. Önce Allah, sonra bizim gibi Mücahid ya da Mücahid eşleri onların arkalarında. Allah'ın gizli orduları vardır, hiç kimse Allah'tan büyük değildir. Hiç kimse de kendine o kadar güvenmesin." diye konuştu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat da çarşıyı ziyaret etti.