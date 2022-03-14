Bu savaş başka! Çeçenler Ukrayna'da karşı karşıya geldi, ölen eşinin öcü için ant içti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu savaş başka! Çeçenler Ukrayna'da karşı karşıya geldi, ölen eşinin öcü için ant içti

Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
 - Güncelleme:

Ukrayna'da, Çeçen Kadirov'un birlikleri Rusya kanadında savaşırken Rusya karşıtı Çeçen birlikleri ise Ukrayna tarafında savaşıyor. Cephede iki taraf da birbirlerine karşı üstün gelmeye çalışırken, Ukrayna için savaşan Çeçenlerin Lideri Adam Osmayev eşinin Rus ordusu tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak "Ukrayna için savaştık ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 19. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve halkı Rus işgaline karşı kadın, erkek, genç, yaşlı demeden mücadele veriyor. Öte yandan direnişe katılan yabancı gruplar da son günlerde önem kazanmaya başladı. Bu gruplar arasında en dikkat çekenleri ise Ukrayna'da savaşan Çeçenler.

Şu an da Ukrayna'da Dudayev destekçisi ve Kadirov karşıtı iki gönüllü Çeçen taburu var. Sözcü'nün haberine göre, 2014'ten beri Donbas'ta Rus destekli ayrılıkçılara ve Rus güçlerine karşı savaşan bu taburlar Şeyh Mansur ve Dzhokhar Dudayev taburları.

Karısının intikamını almak isteyen Çeçen lider konuştu: Ukrayna için sonuna kadar savaşacağız

İşgalin başından bu yana Ukraynalılara destek veren Dzhokhar Dudayev Taburu dün de sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınladı. Tabur komutanı Adam Osmayev,"Ukraynalılara, bugün gerçek Çeçenlerin Ukrayna'yı savunduğunu söylemek istiyorum. Ukrayna için savaştık ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle zafer bizimle olacak. Zaferi Moskova'da, Çeçenya'da, Kırım'da ve Sivastopol'da kutlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Donbas'ta sekiz yıllık bir savaş gazisi olan Osmayev'in bu savaşta kişisel nedenleri de olduğu biliniyor. Eşi Amina Okuyeva, 2017'de Kiev'in dışında gerçekleşen bir bombalı saldırıda Rus ordusu tarafından öldürülmüştü.

Karısının intikamını almak isteyen Çeçen lider konuştu: Ukrayna için sonuna kadar savaşacağız

Bir başka kaynak da Kadirov'un güçlerini tanımlaması istendiğinde Al-Monitor'e yaptığı açıklamada, "Onlar hainler. Hiçbir gerçek Çeçen, 300 yıldır bizi katleden bir ülke için savaşamaz. Kadirov'un askerlerinin çoğunluğu dövülüyor, aileleri tehdit ediliyor, bu yüzden hizmet etmek zorundalar. Ama Rusya'ya hizmet etmek hainlik" dedi.

Bilsay Özer
Haberler.com Haberler.com - Dünya

Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Çeçenistan, Çeçenler, Ukrayna, Rusya, Savaş, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (7)

Batman Malatya:

Bu savaş sizin savaşınız değilki , Bu halinizi dedeleriniz görseyde herhalde kemikleri sızlardı.

Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
Recep Koca:

Şeyh Şamil in kemikleri sızlar ulen Kadir ov

Cevap Yaz 4 18 Yayından Kaldır
Narter Nart:

kgb ilişiği bir domuz ile bir Abrek Çeçeni asla aynı kefeye koyamazsınız. Çeçenlerin yaşadıklarını yaşasaydınız çoğunuz altınıza bevlederdiniz. ruscuklar, Çeçenler üzerinden Müslümanlığa saldırmayın. Cohar Dudayev askerleri Çeçenlerin tırnağı olamazsınız.

Cevap Yaz 7 23 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title