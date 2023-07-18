Karındeşen Jack'in Kimliği Ortaya Çıktı

Londra'da 19. yüzyılın sonlarında meydana gelen cinayetlerin başrolü olan Karındeşen Jack'in kimliği 135 yıl sonra ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda Karındeşen Jack'in epilepsi hastası bir puro imalatçısı olan Hyam Hyams olduğu belirlendi.

Londra, 19. yüzyılın sonlarında bir dizi cinayetle sarsıldı. Bu cinayetlerin başrolü ve tarihin en kötü şöhretli seri katillerinden biri olan Karındeşen Jack ile ilgili ise yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda Karındeşen Jack'in epilepsi hastası bir puro imalatçısı oldu keşfedildi. İşte detaylar!

Karındeşen Jack'in, "Hyam Hyams" adlı bir adam olduğu söyleniyor

19. yüzyılında sonlarında Londra sokaklarında birçok cinayet meydana geldi. 1888'de en az beş kadını öldüren katile ise Karındeşen Jack adı verildi. Bu isim ise katil olduğunu iddia eden bir kişi tarafından yollanıp medya tarafından ortaya çıkarıldı. Bu zamana kadar kimliği belirlenemeyen seri katilin kim olduğu 135 yıl sonra belli oldu.

Bir araştırmacı olan Sarah Bax Horton, yaptığı biri açıklamada Karındeşen Jack'in o dönemde sara hastalığı denilen ve günümüzde epilepsi olarak da kullanılan hastalığı olan bir puro imalatçısı olduğunu belirtti. Ayrıca katilin bir yaralanma nedeniyle işinden olduğunu ve alkol bağımlılığının da beraberinde geldiğini öne sürdü.

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Ayrıca araştırmacıya göre yeni yeni ortaya çıkan fiziksel özellikler, söz konusu katilin "Hyam Hyams" adlı bir adamın olduğuna işaret ediyor. Elde edilen tıbbi kayıtlara göre de bazı tanımlamalar var. "Otuzlu yaşlarında, orta boylu ve yapılı, dizleri bükük ve çarpık yürüyüşlü."

Araştırmacıya göre katilin dizlerinin bükük olmasının nedeni epilepsi hastası olması. Bununla birlikte katilin bir zamanlar aldığı darbenin de beyinde hasara neden olduğu öne sürülüyor. Bu nedenle de katil dizlerini ve kolunu tam anlamıyla yönlendiremiyor. Tüm bunların yanı sıra araştırmacı, Hyams'ın eşine birkaç kez saldırdığını ifade etti. Ayrıca kendisini aldattığını düşündüğü eşine ve annesine bıçak çekmesinin ardından tutuklandı.

Karındeşen Jack'in 5 kadını bıçakla öldürüp karınlarını deştiği biliniyor. Araştırmacı Bax Horton ise Hyams'ın gezgin bir deli olarak yakalanıp 1889'da akıl hastanesine yatırıldığını belirtiyor. Sonrasında ise Karındeşen Jack cinayetlerinin artık olmadığına dikkat çekiyor. Polis ise cinayetlerle ilgili 2 binden fazla kişiyle görüştü ve 300'den fazla şüpheliyi soruşturdu. Buna rağmen seri katilin kimliğini hiçbir zaman belirleyemedi.

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