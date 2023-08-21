Karamürsel'de Roma dönemine ait lahit parçası ele geçirildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit parçası ele geçirildi, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit parçası ele geçirildi, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 17 Ağustos tarihinde Karamürsel'de operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit parçası ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. - KOCAELİ